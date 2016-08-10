«خليفة الإنسانية» تفتتح مركزاً لبيع السلع المدعمة للمواطنين في حمرية الشارقة

افتتحت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مركزاً لبيع السلع الغذائية المدعمة للمواطنين في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، وذلك في إطار التوسع في الخريطة الجغرافية لمراكز بيع السلع المدعمة في المناطق الشمالية، وبذلك يصل عدد مراكز بيع السلع المدعمة للمواطنين إلى 8 مراكز في كافة المناطق في الشارقة وضواحيها.

الأمن الغذائي

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة، بعد افتتاحه المركز، إن هذا الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق مفهوم الأمن الغذائي والذي ينبغي أن يؤسس على ثلاثة مرتكزات وهي: وفرة السلع الغذائية، ووجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم، وأن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين.

وأوضح أن افتتاح المركز في منطقة الحمرية يعد المركز الثامن في الشارقة وضواحيها، ويأتي ضمن مبادرة السلع الغذائية المدعمة للمؤسسة في المناطق الشمالية للدولة والتي تلقى إقبالاً متزايداً وارتياحاً كبيراً من المواطنين، وحققت العديد من المزايا التي نسعى إلى تطويرها مستقبلاً.

وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم في المستقبل القريب زيادة منافذ البيع، لتوفير السلع الغذائية المدعمة، بهدف توسيع دائرة الخدمات وإيصالها لأكبر عدد من المستفيدين المواطنين في جميع مناطق الدولة.

استقرار أسري

من جانبه تقدم مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بالشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على جهودها الكريمة والفاعلة وفكرها الإنساني تجاه أبناء الوطن وقاطنيه وعطائهم المتأصل بمفهومه الشامل والمتطور الذي يسهم في نهضة المجتمع وتقدمه..

مشيرا إلى أن افتتاح مركز الحمرية للسلع المدعمة يأتي ترجمة واضحة لحرص حكومة الإمارات على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية الضرورية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتأمين متطلباتهم.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مراكز بيع السلع المدعمة في الشارقة وضواحيها بلغ 8 مراكز وتتواجد في المناطق التالية: الصناعية 18 وكلباء وخورفكان والذيد والمدام والبطايح ودبا الحصن بالإضافة إلى مركز الحمرية.

ويتوفر في المراكز أهم المواد الغذائية الأساسية مثل: الأرز والتمر والحليب السائل وحليب البودرة والزيت النباتي وزيت الزيتون والسمن والشاي وصلصة طماطم والطحين والسكر والهريس وعصائر متنوعة من الأناناس والبرتقال والتفاح والفراولة والمانجو وعصير مشكل بالإضافة إلى المحارم الورقية والقهوة العربية والمعكرونة والشعيرية والملح والمياه بعبوات وأحجام متنوعة.