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الخارجية الأمريكية تبلغ الكونجرس بطلب السعودية شراء أسلحة

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الخارجية الأمريكية تبلغ الكونجرس بطلب السعودية شراء أسلحة الخارجية الأمريكية تبلغ الكونجرس بطلب السعودية شراء أسلحة
(أ ش أ )

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونجرس بموافقتها على طلب المملكة العربية لشراء ما يصل إلى ١١٥ دبابة من طراز ام١ ايه١ ومعدات عسكرية ذات صلة بقيمة ١.١٥ مليار دولار.

وكانت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى الأمريكية قد ذكرت فى بيان لها أن السعودية طلبت إبرام صفقة لشراء أسلحة تشمل دبابات من طراز أبرامز ام ١ ايه ١/ ايه ٢ بالإضافة إلى أسلحة آلية وذخائر ومنصات إطلاق قنابل دخان ومعدات للرؤية الليلية وغير ذلك من العتاد العسكري.

وقال البيان إن الصفقة ستساهم فى دعم السياسة الخارجية الأمريكية وأمنها القومى من خلال مساعدة السعودية التى تعتبر أحد الحلفاء الاستراتيجيين والتى لا تزال أحد المساهمين الرئيسيين فى تعزيز الاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى فى الشرق الأوسط.

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مصر 365

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