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إطلاق اسم زويل على ميدانين وشارع ومدرسة وتمثالين لـ"صاحب نوبل" بكفر الشيخ

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إطلاق اسم زويل على ميدانين وشارع ومدرسة وتمثالين لـ"صاحب نوبل" بكفر الشيخ إطلاق اسم زويل على ميدانين وشارع ومدرسة وتمثالين لـ"صاحب نوبل" بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم الراحل الدكتور أحمد زويل على ميدان فوه بمدخل مدينة دسوق من اتجاه مطوبس، وإقامة تمثال له بالميدان ، وإطلاق اسمه على ميدان مركز التطوير التكنولوجي بمدخل مدينة كفر الشيخ من ناحية دسوق، وإقامة نصب تذكارى له، وإطلاق اسمه على شارع الشركات بدسوق، وكذلك مدرسة المتفوقين بالمحافظة.

 

كما قرر المحافظ، تحمل نفقات تعليم الأول على مدرسة زويل للمتفوقين كل عام "مدرسة المتفوقين سابقاً " حتى تخرجه من صندوق خدمات المحافظة تخليداً لذكرى زويل وتشجيعاً للمتفوقين.

 

جاء ذلك عقب انتهاء العزاء الشعبى الذى تقدمه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء سامح مسلم، مدير الأمن، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، وعدد كبير من ممثلى الجهات التنفيذية والشعبية بحضور شقيقيته.


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