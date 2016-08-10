الأمم المتحدة: الوضع الأمنى يحول دون تسليم المساعدات بسوريا

قال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية وشركائها "على استعداد لبدء تسليم" المساعدات للسوريين فى مناطق محاصرة لكن الوضع الأمنى المتدهور فى البلاد يحول دون التسليم.

أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين اليوم الثلاثاء أن الهجمات أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن قرابة مليونى سورى، فيما تنخفض مخزونات الأغذية والأدوية بصورة خطيرة.

قال أوبراين بعد إطلاع مجلس الأمن الدولى على الوضع فى سوريا، "لدينا مواد جاهزة للتسليم، حصص غذائية ومواد طبية وسيارات إسعاف ووقود للمولدات ومياه ومواد أخرى يمكننا تسليم هذه المواد فى غضون ما بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة إذا توافرت طريقة آمنة للدخول".

لفت أوبراين إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولى مرحبون على ما يبدو بدعوته إلى وقف إنسانى لإطلاق النار لمدة ثمان وأربعين ساعة، لكن لا يزال يتعين العمل على تفاصيل.