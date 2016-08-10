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اليوم.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق

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اليوم.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق اليوم.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق
كتب وائل ربيعى

ينتهى مكتب التنسيق، فى السابعة من مساء، اليوم الأربعاء، من تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات لطلاب هذه المرحلة، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى وقت سابق.

كان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، يوم السبت الماضى، بحد أدنى 320 درجة بنسبة 78 % للشعبة العلمية، و279 درجة بنسبة 68 % للشعبة الأدبية، بإجمالى 172902 طالب وطالبة، على أن تستمر أعمالها حتى مساء اليوم الأربعاء.

 

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