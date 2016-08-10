أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار فى السوق السوداء و شركات الصرافة فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس

Google+ Print
سعر الدولار فى السوق السوداء و شركات الصرافة فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس سعر الدولار فى السوق السوداء و شركات الصرافة فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس

يشهد الإقتصاد المصرى حالياً حالة من الإرتفاع فى فى السوق السوداء فى , حيث تخطى سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر اليوم الأربعاء 10/8/2016  حاجز ال12 جنيهاً , ليبدأ سعر الدورلار فى السوق السوداء فى مصر يزداد من جديد .

من جانب آخر توقع الكثير من التجار أن سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر سيهبط تدريجياً داخل السوق السوداء , وذلك بعد قرارات البنك المركزى بإغلاق أكثر من 33 شركة صرافة نتيحة تلاعبهم بأسعار الدولار فى السوق السوداء فى مصر .

تبذل المصرية أقصى جهودها من أجل القضاء على هذا الإرتفاع الملحوظ فى سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر , وذلك بعد إجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع اللجنة الإقتصادية من أجل الوصول إلى حل فى أسرع وقت لموجاهة أرتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء .
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء فى مصر الأربعاء 10/8/2016

وصل سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر اليوم الأربعاء 10/8/2016 إلى 12.45 للشراء بينما بلغ سعر الدولار 12.65 للبيع , كما أنه من المتوقع أن يُسجل الدولار سعر جديد خلال الفترة القادمة , حيث أنه من المتوقع أن يبلغ سعر الدولار فى السوق السوداء 13 جنيهاً , وسط تخوفات من وصوله إلى هذا السعر الجديد .
سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء 10/8/2016

أصبح سعر الدولار فى البنوك الرسمية مستقر بشكل كبير , حيث وصل سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية نحو 8.85 جنيه للشراء و 8.88 للبيع , ذلك السعر الذى قام البنك المركزى بتثبيته منذ تدخل الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بنفسه للقضاء على ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر .
سعر الدولار أمس الثلاثاء فى السوق السوداء فى مصر 8/8/2016

شهد سعر الدولار أمس الثلاثاء 9/8/2016 فى السوق السوداء فى مصر إرتفاع ملحوظ عن سعر الدولار فى السوق السوداء يوم الإثنين 8/8/2016 , حيث بلغ سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر 12.43 للشراء , بينما وصل سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر 12.47 للبيع , وسط توقعات حول ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.