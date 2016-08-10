سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس و الذهب يواصل إرتفاعه

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار بمعدل 4 جنيهات، حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 450 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.95%، وفي التقرير التالي نعرض متوسط بيع محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف من محل لاخر.ذهب 99ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي .



عيار 18 : 379.15

عيار 21 : 450

عيار 24 : 512.85

قيمة الذهب فى الجنيه : 3540

السعر العالمى : 1333



مع الارتفاعات المتكررة في الاسعار لاسعار الذهب الحية يمكنك متابعة وسطاء تداول الذهب من خلال منصات التداول المختلفة

شبكةعيونالإخبارية

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