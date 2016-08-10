أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس و الذهب يواصل إرتفاعه

Google+ Print
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس و الذهب يواصل إرتفاعه سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس و الذهب يواصل إرتفاعه

تشهد الذهب في اليوم ارتفاع في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار بمعدل 4  جنيهات، حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 450 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.95%، وفي التقرير التالي نعرض متوسط بيع محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف من محل لاخر.ذهب 99ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي .


عيار 18 : 379.15

عيار 21 : 450
عيار 24 : 512.85

قيمة الذهب فى الجنيه : 3540

السعر العالمى : 1333


مع الارتفاعات المتكررة في الاسعار لاسعار الذهب الحية يمكنك متابعة وسطاء تداول الذهب من خلال منصات التداول المختلفة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب