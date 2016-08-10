4 أكلات ينبغى تجنبها لضمان نجاح "الريجيم"

يؤكد موقع "womanpretty" أن الأشخاص الذين يقومون باتباع نظام غذائى قاس للتخلص من الوزن الزائد أصعب ما يواجهون من مغريات، هو تناول الطعام فى العزومات، ما يهدد نجاح عملية الرجيم، ولذلك نقدم مجموعة من الخطوات يجب أتباعها:



>1- عدم تناول السلطة الدسمة

> يجب الاعتماد على السلطة الخضراء ذات العناصر الطازجة والصحية، وتجنب أنواع السلطات التى يضاف إليها المايونيز وكريمة الطهى فهى لذيذة ولكن مليئة بكثير من السعرات الحرارية.



>2- المقالى الهشة

> المقالى والمخبوزات الهشة ستمتلئ بها طاولة الطعام، فى الواقع هى من فواتح الشهية ولا يمكن أن تكون وجبة مشبعة عليك تجنبها فهى مدمرة لنظامك الغذائى.



>3- سلة الخبز

> كل عناصر سلة الخبز مليئة بالكربوهيدات، القادرة على رفع نسبة السكر فى الدم بشكل سريع ما يجعلنا عرضة لتناول كمية طعام إضافية، عبر عملية المضغ العشوائية للخبز الموجود على طاولة الطعام، وهنا عليك تجنب هذه السلة وتناول الوجبة الرئيسة مباشرة.



>4- العصائر المعلبة والكوكتيل

> العصائر غنية بالسكر وأيضًا الكوكتيل المنزلى مشروبات لا تناسب من يمارسون الحمية الغذائية، وهنا يجب علينا تجنب تناول العصائر واستبدالها بالماء البارد المخلوط بالنعناع أو شرائح الليمون.