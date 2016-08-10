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اليوم.. بدء إجراء القرعة على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر

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اليوم.. بدء إجراء القرعة على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر اليوم.. بدء إجراء القرعة على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر
كتب أحمد حسن

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء "القرعة اليدوية" على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، اعتبارا من، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس.

وأضاف المهندس طارق السباعى، لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من إجراء القرعة فى حوالى 8 مدن جديدة خلال الفترة الماضية.
> وأكد أن نتائج القرعة يتم إعلانها على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو موقع بنك التعمير والإسكان، لافتا إلى أن البحث يكون بالرقم الرقمى لسرعة إظهار النتيجة.
> وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 21 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 21 مدينة جديدة.

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مصر 365