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محامى نقابة المهن التمثيلية: القبض على المتهم بالتعدى على أشرف ذكى

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محامى نقابة المهن التمثيلية: القبض على المتهم بالتعدى على أشرف ذكى محامى نقابة المهن التمثيلية: القبض على المتهم بالتعدى على أشرف ذكى
كتب أحمد الجعفرى

قال شعبان سعيد، محامى نقابة المهن التمثيلية، إن أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تمكنت من إلقاء القبض على الممثل الشاب المدعو "أباظة" والذى تعدى على نقيب الفنانين الدكتور أشرف ذكى داخل النادى النهرى لنقابة المهن التمثيلية.

 

وأضاف "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشاب بعد رصد تحركاته واجراء التحريات اللازمة لضبطه، وأنه متواجد الآن بقسم الجيزة، تمهيداً لعرضه على النيابة، مؤكداً انه فى طريقه إلى القسم لمتابعة الإجراءات مشيراً فى الوقت ذاته إلى وجود مساعٍ للتنازل عن المحضر حرصاً على مستقبل الشاب.

 

كان الدكتور أشرف زكى، قد تعرض لاعتداء داخل النادى النهرى لنقابة المهن التمثيلية، من قبل أحد الشباب الذين قرر النقيب إيقافهم من معهد الفنون المسرحية و منعه من دخول نادى النقابة إثر مشاجرة تمت بين الشاب و زملائه.

 

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