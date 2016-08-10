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نائب خادم الحرمين استعرض مع وزيرة الداخلية البريطانية التعاون الأمني

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تلقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من وزيرة الداخلية البريطانية السيدة آمبر رود.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وتطلعها للمزيد من التعاون بين وزارتي الداخلية.

وقد هنأها سموه بتقلدها منصب وزيرة الداخلية في المملكة المتحدة الصديقة، متمنياً لها النجاح، مؤكداً سموه الحرص على توثيق العلاقات وتوطيدها.

كما تم التطرق لعدد من الموضوعات ذات الصلة بآفاق التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين.

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