سلطان بن سلمان: قطاع الإيواء والاستثمار السياحي اقتصاد وطني كبير ومربح

تفاعل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع ما نقلته "الرياض" لسموه عن أراء بعض الزوار الذين التقتهم خلال جولاتها الميدانية بالمواقع السياحية بمنطقة عسير، عن استغلال قطاع الإيواء للموسم السياحي برفع الأسعار، وأكد سموه أن ما تعانيه بعض المرافق وعدم التمويل للمشروعات خصوصا في قطاع الإيواء تسبب في قلة التوسع والتعدد في المرافق ونتج عنه استغلال هذه المواسم في رفع الأسعار؛ حيث يحاول المستثمر تغطية رأس ماله ومصاريفه في الفترة الموسمية وهو ما تتسبب في الضرر للمواطن والزائر من ذوي الميزانيات المحدودة. وعلق سمو رئيس

اقتصاديات دول قامت على السائح السعودي.. وكفى تأخراً في تطوير سياحة بلادنا

هيئة السياحة على إحدى الفواتير السكنية التي قدمتها الرياض لسموه أن لدى الهيئة قطاع خاص لمتابعة الأسعار وعرض مثل هذه الفواتير التي توثق القيمة للمستفيد، وعليها أكد سموه أن الهيئة تبحث الأسباب وتضع الحلول لها. وقال الأمير سلطان بن سلمان أنا اليوم أوجه هذا الحديث لكل من يعتقد أن السياحة الوطنية غير ناجحة وأنها لا تستحق الاستثمار، فقطاع الإيواء والاستثمار السياحي هو اقتصاد وطني كبير ومربح في كل حالاته، مجدداً الدعوة للمستثمرين في التوجه للاستثمار السياحي.

من جانبه وعدت إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بفريق دعم إضافي لمساعدة فرع الهيئة بمنطقة عسير لرقابة الفنادق والشقق والوحدات السكنية، بعد زيارة عدد من المرافق ووقوفهم على بلوغ نسبة إشغالها إلى ١٠٠٪ .

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن أكثر ما عانت منه السياحة الوطنية هو غياب التمويل من الحكومة للقطاع رغم النداءات المستمرة التي أطلقتها الهيئة منذ عام 2005 م، وهو ما جعل نمو القطاع السياحي أقل بكثير من تطلعات المواطنين الذين يبحثون عن صناعة سياحية متكاملة الخدمات، موضحاً أن هناك قرارات صدرت في هذا الجانب من شأنها الإسهام في حل ملف التمويل.

وشدد على أن السياحة ليست قطاعا طارئا على الاقتصاد، بل إنها تعتبر من الجهات الأولى التي وجد فيها برنامج التحول الوطني كل البرامج والمباني والمتاحف جاهزة ومهيأة للتحول الوطني، وأن السياحة الوطنية تجد اندفاعا من الناس، وكذلك تجد هيئة السياحة نقدا حول ضعف بعض المرافق أو نقص بعض الخدمات، مبديا ترحيبه بأي نقد بناء، وقال سموه: هناك نقد نتلقاه حول ارتفاع أسعار مرافق الإيواء في بعض الوجهات السياحية وهذا صحيح كون هذه الوجهات لايزال العرض أقل من الطلب، ولو تحقق برنامج التمويل لكان هناك عرض لا يقل عن الطلب وبالتالي تكون الأسعار في متناول المواطنين وجودة الخدمات مرضية لتطلعاتهم.

ونوه إلى أن السياحة الموسمية هي من أسباب ارتفاع أسعار بعض الخدمات، وعلى ضوء ذلك أطلقت هيئة السياحة مع شركائها وفي مقدمتهم إمارة منطقة عسير وأمانة منطقة عسير قبل عامين مبادرة "عسير.. وجهة سياحة على مدار العام" ، مستشهدا بمقولة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إن خطط ومشروعات الهيئة طموحة وتشهد تطويراً ضخما ومن يقول أن هذا مستحيل فهو لا يعرف ما يقول.

وأضاف: "في بعض الدول نجد أن هناك اقتصادات سياحية قامت على السائح السعودي، وأقول كفى تأخراً في تطوير سياحة بلادنا، فهي البلد الأول في المنطقة وهي حاضنة الحرمين الشريفين، وكفى أن يحرم المواطن من أن يجد خدمات ميسرة بأسعار في متناول اليد، ومن يقول إن السياحة لا تنمو ثبت خطؤه، وتلك الخدمات ليست تفضلاً، بل هي حق مشروع للمواطن، وكما قال خادم الحرمين الشريفين إن تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمواطنين هي حق مشروع، وهيئة السياحة في السعودية هي من أوائل القطاعات المسعودة، متابعا: "نملك مقومات بشرية وسياحية واحترام عند الناس وآمن واستقرار، وضيوف المملكة أننا عندما نزور المملكة نشعر أننا في بلداننا" .

وأوضح سموه لدى تفقده أمس عدداً من الفعاليات والمشروعات السياحية في أبها، أن عسير مؤهلة وستكون من أول المستفيدين من برامج وحقائب التمويل التي صدرت أخيراً أو تلك التي في طريقها للصدور، معتبراً أن عسير ورغم أهميتها السياحية وما حققته من مشروعات وبنية تحتية لاتزال في حاجة إلى التمويل للكثير من الفعاليات، وقد علمنا أنه تعذر حصولها على مبلغ 92 مليونا لدعم مناسبة عاصمة السياحة العربية 2017.

وشملت جولة سموه عين أبها ومركز الزوار وممشى الضباب وموقع فعالية شارع الفن ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا ومعرض فنانات عسير الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون.

واستشهد سموه بما قاله قبل قرابة أربعة عقود إن عسير ستكون وجهة سياحية على مستوى عال، مؤكدا بأنه سيكون هناك شركة التنمية والاستثمار السياحي.

سموه يستمع لشرح مفصل عن المشروعات السياحية

الأمير سلطان بن سلمان متحدثاً للرياض ويحمل فاتورة أحد الزوار التي نقلتها الرياض لسموه