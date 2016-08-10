«أبحاث مكافحة الجريمة» يواجه جرائم الرشوة

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلمية ورشة عمل بعنوان "جرائم الرشوة"، من إعداد كل من د. فهد المناع وعبدالعزيز الناصر، وذلك يوم أمس الأول في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، وهدفت الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية وأمنية متكاملة للحد من نوعية هذه الجرائم.

وقد افتتح الورشة مساعد مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة دهمش الدهمش، بحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع ورشة العمل ممثلة في "وكالة الوزارة لشؤون الحقوق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث العامة، والأمن العام، وإمارة منطقة الرياض، وإمارة المنطقة الشرقية، وإمارة مكة المكرمة، ووزارة العدل، وزارة المالية، وديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومصلحة الجمارك".

وشارك في الورشة العديد من الباحثين ومديري الإدارات بالمركز، وخرجت ورشة العمل بالتوصيات العلمية التي يؤمل أن تساهم في مكافحة مثل هذه الجرائم.‏‫