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المملكة تمول مشروعاً أممياً لإيواء أسر فلسطينية في غزة

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أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس قرعة لأربعين وحدة سكنية ضمن مشروع بناء 100 وحدة سكنية،لإعادة إيواء أسر فلسطينية متضررة في غزة وبالشراكة مع بلدية بيت لاهيا ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية وذلك بتمويل من اللجنة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وقال البرنامج في بيان له "إن تمويل مشاريع الوحدات السكنية يقدر بـ 25 مليون دولار أمريكي ضمن حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني وينقسم المشروع، إلى حي الملك عبد الله في رفح، وحي الأمير نايف بن عبد العزيز في بيت لاهيا وسيسهم في تخفيف معاناة العوائل التي فقدت منازلها في رفح". وأوضح البرنامج أن مشروع الإسكان في بيت لاهيا يتضمن 104 وحدات سكنية موزعة على 13 مبنى تبلغ مساحة الوحدة الواحدة منها 145 متراً مربعاً، ويتضمن المشروع أيضاً مدرسة ابتدائية ومسجداً وشبكات مياه وكهرباء وصرفاً صحياً. وأشار البرنامج إلى أنه في عام 2014 ، استلمت 48 أسرة شققها السكنية وتعيش فيها حاليا، وستنفذ القرعة لتسليم 40 أسرة إضافية وحدات سكنية ضمن المشروع نفسه.

وثمن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة باسل ناصر، دعم المملكة العربية السعودية المتواصل لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة. وعدّ في تصريح أمس المملكة العربية السعودية من أهم داعمي الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أسهمت منحها الكريمة في مساعدة عدد كبير من المتضررين في قطاع الإسكان، وقال :"إننا ننظر دوماً بعين التقدير والاحترام، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز المشرف العام على اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني "حفظهما الله" على جهودهما الكبيرة والمتواصلة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

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