باتصال هاتفي تلقاه خالد الفيصل.. خادم الحرمين يحيّي حضور «عكاظ10»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ مساء أمس الدورة العاشرة لفعاليات سوق عكاظ، وذلك بمقر السوق في العرفاء.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي.

ثم تجول سمو أمير منطقة مكة المكرمة في معارض الجهات المشاركة، مشيداً بما ضمته المعارض بين جنباتها من مقتنيات، ثم افتتح سموه معرض عكاظ المستقبل.

كما اطلع سمو الأمير خالد الفيصل على ما تحويه "جادة عكـاظ"، وشاهد عروضًا لنماذج من الحياة اليومية المعروفة في السوق قديمًا مثل مرور القوافل، والشعراء على الإبل والخيل وإلقائهم قصائدهم وأدبهم في السوق باللغة العربية الفصحى، وعروضا للألعاب الشعبية، ومحال الحرف والصناعات اليدوية يعمل فيها حرفيون وحرفيات من المملكة وبعض الدول العربية، ومحال الأسر المنتجة للمأكولات الشعبية، والمقاهي، ومحال عرض وبيع المقتنيات والقطع الأثرية، وبيع الهدايا التذكارية التاريخية اليدوية، كما شاهد سموه عروضًا للفنون الشعبية من الفرق المشاركة في مسابقة الفولكلور الشعبي بسوق عكـاظ.

أمير المنطقة افتتح معرض المستقبل.. وشهد حفل التدشين.. و«فنان العرب» اختتم الفعاليات

وبعد أن أخذ سموه مكانه في مقر الحفل بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن سوق عكاظ.

بعد ذلك ألقى الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ كلمة قال فيها: "نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله بنصره ـ أتشرف بافتتاح سوق عكاظ".

وأضاف سموه: أنه تلقى أثناء تجوله بجادة عكاظ اتصالا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وجهه فيه بنقل تحياته لمن حضر ومن سيحضر ومن سيشارك في عكاظ، طالباً سموه بالسماح بنقل الشكر والتقدير والعرفان لهذا الملك العظيم الذي يتلمس خير المواطن في هذه البلاد التي أسعدها بقيادتها العظيمة، ناقلاً سموه باسم خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ عظيم الفخر لرجالنا البواسل على الحدود الجنوبية من البلاد، مؤزرين بالنصر والتمكين.

وتحدث سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، حالات الحضور والغياب لعكاظ، مشيراً إلى الكيفية التي كان عليها عُكاظ، حيث غاب عُكاظ، وحضر عُكاظ، مبيناً سموه أنه مايَهُمّنا اليوم، هو كيف ولماذا حضر عُكاظ.

جائزة «شاعر سوق عكاظ» للأردني محمد العزام.. و«شباب عكاظ» للسعودي خليف الشمري

وشرح سموه قائلاً " لم يَهُنْ على الملك فيصل ـ يرحمه الله ـ ضيـاعُ عُكاظ ونِسْيانه فبحث عنه حتى وجد وحدّد مكانه، ثم أَصْدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ أمـر اسْتـــدعاءٍ ملكيِّ تاريخـيِّ اسْتثنائي فحضر عُكاظ.

وأبرز سمو أمير منطقة مكة المكرمة خْروج عُكاظ من سجن الماضي البعيد بُحلّةٍ سعـوديّةٍ حديثة للإسهام في مشْـــروع النَّهْـــــضـــــــة السعـــوديّـــة العربيّـــــــة الإسلاميّــــة بقيادة الملك الهُمام سلمانَ الإقْدام شعـــاره الإسْلام في وطــــن السلام كان لعُكــاظ وَحْشــة، فأصبــح له دَهْشــة الكُــلُّ من حـــوله في فتن الحـــروب مشغول وهو يُكرِّمُ إبْداعَ العُقول في ســـــــــــــاحــةِ فــــكـــــر لا ميزةَ فيها لعربيِّ على عربيِّ إلّا بالإبْداع، مرحباً بكــم في عُكــــاظكم الجـــــديد عُكاظِ الماضي رمْزاً.. والحاضرِ فكْراً والمستقبلِ أمــــــلا.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً موجزاً عن جوائز سوق عكاظ في نسخته العاشرة.

عقب ذلك قلدت شاعرة عكاظ في العام الماضي روضة الحاج البردة للفائز بجائزة شاعر سوق عكاظ لهذا العام محمد محمود العزام من الأردن، كما قدم الشاعر جاسم الصحيح جائزة شباب عكاظ لشاعر شباب عكاظ الشاعر السعودي خليف بن غالب الشمري، كما قدم مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي الفائزين بجائزة لوحة وقصيدة وهم عبدالرحمن خضر الغامدي (المركز الأول)، ومحمد علي الشهري ( المركز الثاني)، وسعيد الهلال الزهراني (المركز الثالث).

«التصوير الضوئي» للبحريني عبدالرحمن الماجد.. و«مبتكر عكاظ» للسعودي أنس محمد باسلامة

بعدها شاهد سموه والحضور فيلماً عن رؤية المملكة 2030 بعنوان (أقتصاد مزهر ومجتمع حيوي ووطن طموح ).

بعد ذلك تواصل تقديم الجوائز بجائزة الرواية التي تم استحداثها في الدورة الحالية وقدمها محمد البريكي من الشارقة ونال جائزتها الروائي السعودي مقبول موسى العلوي عن رواية (البدوي الصغير)، كما قدم رئيس النادي الأدبي في الرياض الدكتور عبدالله الحيدري الفائزين بجائزة الخط العربي وهم عبدالباقي أبو بكر من ماليزيا وحصد المركز الأول، ومحفوظ ذنون يوسف عراقي الجنسية ثانيًا، فيما حل ثالثاً يحيى محمد فلاتة من نيجيريا، وقدم جائزة التصوير الضوئي الطبيب والفنان التشكيلي أحمد الماطر للفائزين عبدالرحمن إبراهيم الماجد من البحرين في المركز الأول، وثانياً ظافر مشبب الشهري من السعودية، وحاز على المركز الثالث قاسم محمد الفارسي من السعودية.

«الرواية» للسعودي مقبول العلوي.. والخط العربي للماليزي عبدالباقي أبو بكر

فيما قدمت الدكتورة نجاح عشري من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جائزة مبتكر عكاظ وحصل عليها الدكتور أنس محمد باسلامة من السعودية، كما قدم مدير مركز الملك سلمان للشباب هاني المقبل جائزة رائد أعمال عكاظ المستحدثة لأول مرة في الدورة العاشرة وحصل عليها لؤي محمد نسيم من السعودية.

بعد ذلك شاهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ عرضاً مرئياً لعكاظ المستقبل، صاحبه رقصات شعبية من تراث محافظة الطائف تمثل في لون المجرور.

«رائد أعمال عكاظ» للؤي محمد نسيم.. و«لوحة وقصيدة» لعبدالرحمن الغامدي

وأختتم الحفل بوصلة غنائية لفنان العرب محمد عبده "أفاطمُ مهلاً".

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وعدد من المسؤولين والمثقفين.

ويطلع مع مرافقيه على فيلم وثائقي عن السوق

الأمير خالد الفيصل يلقي كلمته في حفل الافتتاح

الشاعرة روضة الحاج تسلم «البردة» للفائز بجائزة شاعر سوق عكاظ

الشاعر جاسم الصحيح يسلم جائزة شباب عكاظ للشاعر الشمري

فرق الفنون الشعبية شاركت في يوم الافتتاح

مسرح عكاظ اكتظ بالحضور

محمد عبده خلال مشاركته في حفل الافتتاح