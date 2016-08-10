4 نصائح صحية لتجنب مشاكل البشرة الدهنية

على الرغم من معاناة أصحاب البشرة الدهنية من ظهور حب الشباب وانسداد المسام إلا أن من مميزات هذا النوع أنه لا تظهر عليه علامات الشيخوخة بصورة سريعة، لأن الخلايا الدهنية تحافظ على رطوبتها طوال الوقت، ويقدم موقع "womanpretty" 4 نصائح للحفاظ على صحة البشرة الدهنية:

1- تجنب استخدام زيوت الوجه

> حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى لمسات ترطيب بين الحين والأخر ويكون الحل هو الكريم، اللوشن، والبعد بشكل نهائى عن أنواع الزيوت، لأنه يعمل على سد المسام.



>2- منتجات محاربة حب الشباب

> تحتاج البشرة الدهنية إلى الاستعانة بمنتجات محاربة حب الشباب حتى فى حالة عدم ظهور البثور، فهى تنشأ تحت الجلد قبل أن تظهر على السطح.



>3- الحذر عن استخدام شامبو الشعر

> شامبو الشعر المرطب يترك أثرا حتى بعد شطفه، ومن الطبيعى أن تلامس خصل الشعر البشرة فينتقل أثر الشامبو إلى البشرة ويتسبب فى تهييج الجلد وظهور البثور والحبوب.



>4- منتجات التجميل

> تجنبى استخدام منتجات التجميل والكريمات ذات القوام الثقيل واستبدالها بأخرى أقل سمكًا، حتى لا تتسب بترك بقايا الزيوت داخل الخلايا فتؤدى إلى انسداد المسام وظهور البثور