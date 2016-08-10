في_الأولمبياد - بالفيديو.. يد مصر تقهر السويد بفوز مجنون في اللحظات الأخيرة

حقق المنتخب المصري لكرة اليد انتصارا ثمينا على نظيره السويدي بنتيجة 26-25 بعد مباراة عصيبة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

الانتصار هو الأول لمصر في المجموعة بعد خسارة اللقاء الأول على يد سلوفينيا، بينما خسرت السويد مباراتها الثانية.

ويحتل المنتخب المصري الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة، بينما يتصدر المنتخبان الألماني والسلوفيني المجموعة بست نقاط.

مباراة مشحونة

وصلت المباراة للدقيقة العاشرة في ظل تأخر مصر بنتيجة 3-6 لصالح السويد، قبل أن يتعادل المنتخبان 9-9 بعد 22 دقيقة من اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوروبي 13-12 على بطل إفريقيا.

تقدم منتخب مصر لأول مرة بعد ست دقائق من الشوط الثاني بنتيجة 16-15، بينما وصلت النتيجة لتأخره 21-22 بعد 18 دقيقة من الشوط الثاني.

تعادلت السويد مع مصر 23-23 قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء، حتى نجح الفراعنة في الفوز باللقاء في اللحظات الأخيرة بنتيجة 26-25.

شاهد الثواني الأخيرة من المباراة وفرحة اللاعبين من هنا

شاهد لقطة طريفة للاعب مصر الذي دخل الملعب بمنشفة حول عنقه في أخر لحظات اللقاء.