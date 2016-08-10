أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الأولمبياد - بالفيديو.. يد مصر تقهر السويد بفوز مجنون في اللحظات الأخيرة

Google+ Print
#في_الأولمبياد - بالفيديو.. يد مصر تقهر السويد بفوز مجنون في اللحظات الأخيرة #في_الأولمبياد - بالفيديو.. يد مصر تقهر السويد بفوز مجنون في اللحظات الأخيرة

حقق المصري لكرة اليد انتصارا ثمينا على نظيره السويدي بنتيجة 26-25 بعد مباراة عصيبة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

الانتصار هو الأول لمصر في المجموعة بعد خسارة اللقاء الأول على يد سلوفينيا، بينما خسرت السويد مباراتها الثانية.

ويحتل المنتخب المصري الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة، بينما يتصدر المنتخبان الألماني والسلوفيني المجموعة بست نقاط.

مباراة مشحونة

وصلت المباراة للدقيقة العاشرة في ظل تأخر بنتيجة 3-6 لصالح السويد، قبل أن يتعادل المنتخبان 9-9 بعد 22 دقيقة من اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوروبي 13-12 على بطل إفريقيا.

تقدم منتخب مصر لأول مرة بعد ست دقائق من الشوط الثاني بنتيجة 16-15، بينما وصلت النتيجة لتأخره 21-22 بعد 18 دقيقة من الشوط الثاني.

تعادلت السويد مع مصر 23-23 قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء، حتى نجح الفراعنة في الفوز باللقاء في اللحظات الأخيرة بنتيجة 26-25.

شاهد الثواني الأخيرة من المباراة وفرحة اللاعبين من هنا

شاهد لقطة طريفة للاعب مصر الذي دخل الملعب بمنشفة حول عنقه في أخر لحظات اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي