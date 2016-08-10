بالفيديو: خمس أغنيات من كلمات الشاعر محمود درويش في ذكرى رحيله

أثر الفراشة لا يرى .. أثر الفراشة لا يزول .. وأثر قائل هذه الكلمات الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش مثل الفراشة لا يزول، وفي ذكرى رحيله الموافقة 9 أغسطس، تبقى أشعاره حاضرة في قلوب وعقول عشاقه، كما هي باقية في تراث الموسيقى العربية بعدة أغنيات حفرت تاريخاً جديداً لفن المقاومة.

اعتادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي الاستعانة بقصائد شاعر المرأة نزار قباني للتعبير عن مشاعرها المرهفة كأنثى، ولكن عندما أرادت التعبير عن دعمها للمقاومة العربية في فلسطين، كانت قصيدة درويش الشهيرة "سقط القناع" حاضرة بصوتها المليء بالشموخ وقصائده المغموسة بالأباء.

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المطربة السورية أصالة اختارت من بين كل قصائد درويش رائعته " أيها المارون بين الكلمات العابرة" لتكون مقدمة المسلسل الشهير "صلاح الدين" ومن ألحان طاهر مامللي.

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كل أغنيات الأمومة الخالدة بتراث الموسيقى العربية كانت بشعر العامية، إلا أغنية واحدة من إبداع فصحى درويش بعنوان "أحن إلى خبز أمي"، من ألحان وغناء صوت المقاومة مارسيل خليفة.

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درويش ليس شاعر المقاومة فحسب ولكنه شاعر الإنسانية والرومانسية أيضاً والتلميذ الأكثر نبوغاً للشاعر الكبير الراحل نزار قباني، وله قصيدة رائعة بعنوان "أحبك أكثر" أنشدتها المطربة أميمة خليل من ألحان مارسيل خليفة.

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المطربة الأردنية مكادي نحّاس اختارت من أشعار درويش قصيدة غريب في مدينة بعيدة

من ديوان "العصافير تموت في الجليل" 1969، واصدرت أغنية هي الشهر بمسيرتها بعنوان "أعدنى" بدون موسيقى.

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درويش في الشعر كأثر الفراشة .. لا يزول .. والأغنيات المقتبسة عن قصائده .. قبس من فن الحزن الجميل .. سلام عليه في ذكراه.

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