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DJ Khaled يطيح بالنجم درايك ويتصدر قائمة بيلبورد 200

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الثلاثاء 09-08-2016 23:40

احتل المنتج الموسيقي الأمريكي ونجم وسائل التواصل الاجتماعي DJ Khaled قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية للألبومات الأكثر مبيعاً للمرة الأولى، ليطيح بالنجم الكندي دريك Drake.

وأظهرت أرقام لمؤسسة Nielsen Soundscan أن ألبوم DJ Khaled الذي يحمل إسم Major Key باع 59 ألف نسخة و80 ألف أغنية وجرى الاستماع إليه عبر الإنترنت نحو 42 مليون مرة في الأسبوع الماضي بإجمالي 95 ألف وحدة.

وبعد 12 أسبوعاً متتالياً في صدارة القائمة، تراجع ألبوم Fuse للمغني Drake إلى المركز الثاني حيث باع 80 ألف وحدة.

ومن الألبومات الأخرى التي جاءت في المراكز العشر الأوائل: American Love لمغني موسيقى الريف Jake Owen الذي احتل المركز الرابع، بينما جاءت أغنية The Definition Of لمغنية موسيقى آر آند بي Fantasia Barrino في المركز السادس، و Love Remains لمغنية موسيقى الريف Hillary Scott & the Scott Family في المركز السابع.

وعلى قائمة الأغاني الرقمية التي تقيس مبيعات الأغاني على الانترنت جاءت أغنية Closer لفريق The Chainsmokers في المركز الأول حيث باعت 103 آلاف نسخة.

 

 

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