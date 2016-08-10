مجهول يتسلق السياج الأمني لقصر باكينغهام

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء رجلاً بعد تسلقه السياج الأمني لقصر باكينغهام الذي تسكنه الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة في بيان إن رجلاً في الـ22 من العمر كان في حالة سكر عندما تسلق السياج إلا أنه لم يتمكن من دخول القصر وكان غير مسلح، مستبعدة ان يكون له اي علاقة بجهات إرهابية.

وأكدت الشرطة أن الملكة لم تكن في القصر ساعة وقوع الحادث، حيث كانت في قصر بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية.

وجاء في بيان الشرطة: "الرجل حالياً قيد الاحتجاز في مركز شرطة وسط لندن".

يشار الى انه وقع حادث مماثل في أيار/مايو عندما اعتقل رجل مدان بجريمة قتل بعد تسلقه جدار قصر باكينغهام ودخوله إلى حرمه.

يُشار إلى أنّ محاولات التسلّل إلى قصر باكينغهام ليست جديدة، وأبرزها كان في عام 1982، عندما نجح مايكل فاغان بالوصول إلى غرفة نوم الملكة. وتفيد الرواية بأنّ الملكة التي استفاقت على صوت الرجل، راحت تبادله الحديث لعشر دقائق قبل توقيفه.

وحاول آخرون دخول القصر في مناسبات أخرى، من دون أن يصلوا إلى الحدّ الذي بلغه فاغان، وبينهم رجل هرب من مستشفى للأمراض النفسية، وناشطون مناهضون للطاقة النووية، ومدافع عن حقوق الآباء تنكّر بزي "باتمان".

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