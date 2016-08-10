ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم 4 سيارات على طريق العلمين

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا حادث تصادم 4 سيارات بقطيع من الإبل بالكيلو 23 طريق العلمين- وادى النطرون بدائرة قسم شرطة العلمين، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 تم نقلهم لمستشفى العلمين المركزى.



> كان مستشفى العلمين المركزى، قد استقبل جثتين هامدتين لكل من (أحمد طارق يحيى 23 سنة، ومنير جاد سليمان داوود 53 سنة من القاهرة)، و 4 مصابين وهم( حسن ربيع حسن - 10 سنوات، مصاب بارتشاح على المخ ووجود تجمع دموى بالبطن وجرح بفروه الرأس واليد اليمني، وربيع حسن ربيع - 40 سنة - مصاب بكدمات وسجحات، وأحمد فتحى بدوي- 23 سنة - مصاب جرح قطعى بالجبهة واليد اليمني وجرح باللثة العلوية وكسور بعظام الوجه والفك السفلى، ونبيل محمد إسماعيل - 40 سنة - مصاب بكدمات وسجحات).