مدير أمن الشرقية يعتمد حركة التنقلات الداخلية

اعتمد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، منذ قليل، حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الشرقية، وجاءت الحركة كالآتى.

اللواء فريد مصطفى للأمن العام، واللواء محمد مصطفى الدسوقى، مساعد المدير للمنطقة المركزية، واللواء عمرو عز العرب، مساعد المدير لفرقة الجنوب واللواء أحمد بسيونى، مساعد المدير لفرقة العاشر من رمضان، واللواء رجب محمود بفرقة الجنوب واللواء محسن شعبان، مساعد المدير لفرقة الشرق، واللواء علاء الزغبى مساعد المدير لفرقة الشمال، واللواء ياسر سالم للشرطة المتخصصة، واللواء أشرف فتحى للوحدات، واللواء كمال جودة للمالية، والإدارية واللواء أشرف أبوزيد للتدريب والأفراد.

العقيد سامى الأشهب مأمور لقسم أول الزقازيق، والعميد أحمد فتحى مأمور أبوكبير، والعقيد ياسر أمان مأمور أولاد صقر، والعميد ضياء عبد الغفار، رئيس شئون الخفر بالمديرية، والعميد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، بتولي رئاسة فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، والمقدم جاسر زايد رئيسا لفرع البحث بفرع الشمال، والمقدم أسامة ربيع، رئيس مباحث الترحيلات وكيلا لفرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان .

والعقيد علاء سليمان رئيسا لمباحث التحريات، والعقيد أيمن فياض، رئيس قسم المباحث الأموال العامة، والعقيد محمد شعراوى، قسم المباحث الجنائية، والعقيد مجدي سلامة للمخدرات، والرائد تامر أبوزيد، رئيسا لمباحث الترحيلات، والرائد محمد لاشين رئيس قسم الأسلحة غير مرخصة، والرائد أحمد نصار بالمباحث الجنائية.

كما تم نقل الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، إلى فرع الجنوب بالشرقية، وكيلا لفرع الجنوب، وتم تصعيد النقيب أحمد حسن معاون مباحث منيا القمح، رئيسا لمباحث منيا القمح، والنقيب إسلام عواد معاون مباحث أبوكبير رئيسا لمباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، والرائد أحمد متولى، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان رئيسا لمباحث مركز شرطة بلبيس، والنقيب عبد المنعم علاء رئيس مباحث القرين رئيسا لمباحث مشتول السوق، والرائد تامر ذكى مباحث المصنفات، والنقيب أحمد شاهين، الأحداث .