اليوم.. بدء إجراء القرعة على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء "القرعة اليدوية" على أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، اعتبارا من، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس.

وأضاف المهندس طارق السباعى، لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من إجراء القرعة فى حوالى 8 مدن جديدة خلال الفترة الماضية.

> وأكد أن نتائج القرعة يتم إعلانها على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو موقع بنك التعمير والإسكان، لافتا إلى أن البحث يكون بالرقم الرقمى لسرعة إظهار النتيجة.

> وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 21 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 21 مدينة جديدة.