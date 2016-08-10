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تحليل في الجول – أحمد كشري.. عن بنزين السعيد وحرق ميدو ولوغاريتم معلول

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تحليل في الجول – أحمد كشري.. عن بنزين السعيد وحرق ميدو ولوغاريتم معلول تحليل في الجول – أحمد كشري.. عن بنزين السعيد وحرق ميدو ولوغاريتم معلول

تحليل في الجول – أحمد كشري.. عن بنزين السعيد وحرق ميدو ولوغاريتم معلول

يرى أحمد كشري لاعب الأهلي السابق أن خسارة الأهلي لنهائي كأس أمام الزمالك يتحملها بالكامل مارتن يول المدير الفني للفريق الأحمر.

وفاز الزمالك بلقب كأس مصر بعدما تغلب على الأهلي في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وقال كشري لـFilGoal.com: "يول يعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين ولم يضف أي بصمة على الفريق خاصة أنه يعمل بنفس المجموعة التي كانت متواجدة مع عبد العزيز عبد الشافي".

وأضاف "طريقة مارتن يول في إدارة المباراة خاطئة وكذك التغييرات، كيف لا يوفر بديل لعبد الله السعيد عندما يتراجع مستواه البدني وهناك كريم نيدفيد وصالح جمعة في الفريق".

واستكمل "لا أفهم سر إحراق ميدو جابر في هذه المباراة والدفع به والفريق متأخر رغم عدم انسجامه".

وأضاف "هناك لوغاريتم حول علي معلول وكان يجب أن يبدأ بعد أن تم تجهيزه في مباراة إنبي، هذا الأمر أحبط معلول ودمر صبري رحيل نفسيا قبل مواجهة زيسكو".

وأتم تصريحاته قائلا: "أنا مع رحيل مارتن يول لأنه يتقاضى راتب كبير ولم يقدم ما يوازي لذلك، مؤمن سليمان كشف لنا أن مارتن يول لا يصلح لتدريب الأهلي مع كامل الاحترام لتجاربه مع الأندية الأخرى".

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