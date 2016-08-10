يول يلغي مران الأهلي الأربعاء

قرر مارتن يول المدير الفني للأهلي إلغاء مران فريقه يوم الأربعاء وإعطاء اللاعبين راحة سلبية وذلك قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويستضيف الأهلي منافسه زيسكو يوم الجمعة المقبلة في ملعب الجيش بالسويس في إطار خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الاعتيادي يوم الثلاثاء بعد الهزيمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب.

وجاء قرار يول خوفا من إصابة اللاعبين بالإجهاد قبل ملاقاة زيسكو.

يذكر أن المدرب الهولندي اتبع نفس الأمر قبل ملاقاة الوداد المغربي في رابع جولات دوري الأبطال والزمالك في كأس مصر حيث قام بإلغاء المران قبل الأخير في كلا المرتين.