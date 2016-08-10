انقلاب سيارة نقل مواد بترولية ومصرع قائدها على طريق مطروح

لقى قائد سيارة نقل مواد بترولية مصرعه، منذ قليل، إثر انقلاب سيارته بالكيلو 21 شرقى مدينة مرسى مطروح.

وأكد اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، الذى انتقل لمكان الحادث، أنه تم الدفع بسيارات الإطفاء تحسبًا لاشتعال النيران في السيارة وتم السيطرة على الموقف، وأسفر الحادث عن مصرع السائق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



> وأضاف مدير الأمن، أنه لم يحدث أى حريق بالسيارة ولم تتأثر حركة المرور على الطريق، وجارِ بحث ملابسات وأسباب الحادث.