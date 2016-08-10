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ضبط صاحب محل لبيعه سجائر بأزيد من أسعارها بالسوق السوداء فى القاهرة

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ضبط صاحب محل لبيعه سجائر بأزيد من أسعارها بالسوق السوداء فى القاهرة ضبط صاحب محل لبيعه سجائر بأزيد من أسعارها بالسوق السوداء فى القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل، لقيامه بتجميع السجائر لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة مفادها قيام مالك محل لبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السجائر، لطرحها للجمهور لبيعها بأزيد من أسعارها الرسمية.

وعلى الفور قامت مجموعة من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وتم ضبط مديره المسئول أثناء قيامه ببيع السجائر بأزيد من أسعارها وبتفتيش المحل تم ضبط 3800 سيجارة لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من أسعارها الرسمية.

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مصر 365

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