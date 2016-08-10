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زيدان: راهنت على نجاح لاعبي ريال مدريد في غياب ' بي بي سي '

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زيدان: راهنت على نجاح لاعبي ريال مدريد في غياب ' بي بي سي ' زيدان: راهنت على نجاح لاعبي ريال مدريد في غياب ' بي بي سي '

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مباراة نهائي بطولة السوبر الأوروبي بين فريقه وإشبيلية كانت رائعة وعلى مستوى عال.

وتوج ريال مدريد ببطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على مواطنه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان عقب المباراة للصحفيين:"راهنت على اللاعبين المتواجدين في الفريق رغم غياب الثلاثي كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل".

وأضاف"لعبنا المباراة في غياب عددا من اللاعبين الأساسيين بسبب عدم جاهزيتهم حتى الآن، لكن اللاعبين اللذين خاضوا المباراة قدموا جهدا كبيرا لتحقيق الفوز".

واستكمل"إشبيلية قدم مباراة قوية والفريقان يستحقان الفوز لكن في مثل هذه البطولات يكون هنا فائز واحد فقط".

وعن سيرجيو راموس قائد الفريق تحدث زيدان قائلا:"راموس يكتب التاريخ مع ريال مدريد هو لاعب مميز ودائما ما يكون حاضرا في الوقت الذي يحتاجه فيه الفريق، مرة أخرى يساعدنا في الفوز ببطولة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المستمر في قيادة الفريق حتى الآن وحقق معه لقبه الثاني بالتتويج ببطولة السوبر الأوروبي.

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