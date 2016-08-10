الإمارات تشارك في مراسم تنصيب الرئيس التشادي

شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في مراسم تنصيب الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو. ونقل الزيودي للرئيس التشادي، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم للشعب التشادي الصديق دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم التنصيب حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، السفير غير المقيم لدى تشاد، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف بلدان العالم التي تربطها علاقات مع تشاد. يذكر أن الرئيس التشادي إدريس ديبي فاز بولاية رئاسية خامسة.