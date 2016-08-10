أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ادعى الإعاقة وجمع 800 درهم في 4 ساعات

Google+ Print
ادعى الإعاقة وجمع 800 درهم في 4 ساعات ادعى الإعاقة وجمع 800 درهم في 4 ساعات

تمكنت شرطة الشارقة من القبض على آسيوي يتسول مدعياً الإعاقة لاستدرار عطف الناس حيث تمكن من جمع 800 درهم خلال 4 ساعات فقط.
>اجتماع
> وطالب العقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً لبحث الإجراءات المتعلقة بمكافحة ظاهرة التسول والباعة الجائلين والتدابير الأمنية والوقائية التي اتخذتها أجهزة وإدارات شرطة الشارقة للحد من هذه الظواهر والقضاء عليها بالمضي قدماً في تكثيف الحملات وملاحقة المتسولين والباعة المتجولين في جميع مناطق الشارقة.
>دعوة
> ودعا إلى التوعية بخطورة هذه الظواهر وبيان آثارها السلبية، موجهاً بتشكيل فرق عمل من كافة الإدارات المعنية لتنفيذ خطط المرحلة المقبلة مع التركيز على الجانب التوعوي وحض أفراد المجتمع على المساهمة في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية