ادعى الإعاقة وجمع 800 درهم في 4 ساعات

تمكنت شرطة الشارقة من القبض على آسيوي يتسول مدعياً الإعاقة لاستدرار عطف الناس حيث تمكن من جمع 800 درهم خلال 4 ساعات فقط.

>اجتماع

> وطالب العقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً لبحث الإجراءات المتعلقة بمكافحة ظاهرة التسول والباعة الجائلين والتدابير الأمنية والوقائية التي اتخذتها أجهزة وإدارات شرطة الشارقة للحد من هذه الظواهر والقضاء عليها بالمضي قدماً في تكثيف الحملات وملاحقة المتسولين والباعة المتجولين في جميع مناطق الشارقة.

>دعوة

> ودعا إلى التوعية بخطورة هذه الظواهر وبيان آثارها السلبية، موجهاً بتشكيل فرق عمل من كافة الإدارات المعنية لتنفيذ خطط المرحلة المقبلة مع التركيز على الجانب التوعوي وحض أفراد المجتمع على المساهمة في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية.

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