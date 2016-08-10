«صيف بلادي» و«صحة دبي» يعززان الثقافة الغذائية السليمة لدى الطلبة

واصلت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الوطني للأنشطة الصيفية «صيف بلادي»، زياراتها الميدانية لتفقد الأنشطة والفعاليات التي تقدمها المراكز، والتي تجاوز عددها هذا العام 100 مركز على مستوى الدولة، حيث زار وفد اللجنة العليا لـ«صيف بلادي»، يوم أمس، مدرسة الحديبية للتعليم الأساسي بدبي، للاطلاع على الأنشطة التي تقدمها المدرسة بالتعاون مع دائرة الصحة بدبي.

دور توعوي

وركزت دائرة الصحة بدبي من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها في الصالة الرياضية بمدرسة الحديبية للتعليم الأساسي، على تعريف الطلبة والطالبات المشاركين في النشاط الصيفي بالدور المجتمعي للدائرة، إلى جانب الدور التوعوي والتثقيفي من خلال المحاضرات وورش العمل والمسابقات الترفيهية.استشارات طبية

كما تقدم دائرة الصحة من خلال نشاطها الصيفي الذي تنظمه بالشراكة مع البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية «صيف بلادي»، الاستشارات الطبية للطلبة وأولياء أمورهم، حول الوجبة الغذائية ومكوناتها.

وفي ختام الزيارة، كرّم خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبرنامج «صيف بلادي»، عدداً من مسؤولي دائرة الصحة بدبي والقائمين على النشاط الصيفي بمدرسة الحديبية للتعليم الأساسي.