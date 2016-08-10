«لنجعل هذا الصيف أخضر» حملة لتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية في ساعات الذروة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها السنوية «تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية خلال ساعات الذروة»، تحت مظلة حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر».

وتهدف الحملة للتقليل من استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة التي تبدأ يومياً من الـ 12 ظهراً وحتى الـ 5 مساءً خلال شهور الصيف، كما ترمي إلى تشجيع الأفراد على الحد من تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستهلك مقداراً كبيراً من الطاقة كالمكواة، والغسالة، والمجفف، وسخان المياه، والفرن الكهربائي، وغيرها خلال فترة ذروة الاستهلاك، وجدولة استخدامها إلى الفترة الصباحية أو المسائية كلما أمكن ذلك، من أجل تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

وتسعى الهيئة عبر هذه الحملة إلى تعريف المتعاملين بكيفية المساهمة في تخفيض الحمل على النظام الكهربائي، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية خارج فترة الذروة، فعلى سبيل المثال، تستهلك أجهزة تكييف الهواء ما يعادل 60% من إجمالي الحمل الكهربائي.

ويحقق التقليل من استخدام أو رفع درجة حرارة أجهزة التكييف ولو بنسب قليلة فائدة للمتعاملين من خلال خفض قيمة فواتيرهم الكهربائية، كما يساهم في رفع كفاءة النظام الكهربائي بشكل عام.

وفي هذا السياق، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل الهيئة على تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة الهادفة إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية، ويأتي إطلاق هذه الحملة بشكل سنوي في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ أسس الاستدامة البيئية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية وحث السكان على اتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة».