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برج العذراء اليوم الأربعاء 10/8/2016

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برج العذراء اليوم الأربعاء 10/8/2016 برج العذراء اليوم الأربعاء 10/8/2016

على الصعيد المهنى.
> ذكاؤك قوى جداً ويمكنك الاعتماد عليه فى كثير من مشكلاتك المهنية، تحتاج للمحافظة على أفكارك من أولئك الذين يعرقلوك بشكل غير مباشر، لن تصل إلى مناصب قيادية ما دمت لم تعرف للمجاملات طريقا، الاجواء العملية تحتاج إلى كثير من الكلمات المعسولة حتى تستطيع إرضاء رؤسائك.

 


>على الصعيد العاطفى
> شخصيتك المميزة وقدرتك على التعبير عما بداخلك يجعلك محل إعجاب الكثيرين، تحاط بعدد من الأفراد الذين يحملون لك مشاعر الحب لكن الوقت لا يتناسب مع الدخول فى علاقات عاطفية جديدة، لا تستطيع أن تخفى مشاعرك عما تحب لفترة، ولا تعرف كيف تخفيها عن فكرك الذى يظل مشغولاً بها طوال الوقت.


>على الصعيد الصحى
> وعكات صحية لن تمنعك من استكمال عدد من مشروعاتك المهنية التى طرحتها من قبل، قد تكون وعكتك هذه سبباً لاكتشاف شخصيات كثيرة، لن تجد اهتمام إلا ممن يهتم لأمرك، فاغتنم الفرصة لتعيد أولوياتك بعلاقتك بالآخرين وتكتسب صداقات كثيرة


>توقعات علماء الفلك
> يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيش هذه الفترة وهو مضطر للقيام ببعض المجاملات للكثيرين من الأشخاص الذين اكتشف حقيقتهم ويتعامل بناءً عليها، لن تفلح محاولاته فى إظهار ما ليس بداخله، وسيجد نفسه مضطر إلى البوح بالحقيقة لشخص غير مرغوب فيه كما هو معروف عن العذراء الذى لا يعرف كيف يخفى مشاعر الانتقاد عن الآخرين.

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مصر 365

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