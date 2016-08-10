حظك اليوم السرطان الأربعاء 10/8/2016

الصعيد المهنى

يشهد الصعيد المهنى لمواليد هذا البرج تطور ملحوظ هذه الأيام، لا تتردد فى طرح وجهة نظرك الخاصة بمجال العمل .

الصعيد العاطفي

> خطوات إيجابية ستغير مجرى حياتك العاطفية.. فعلاقتك بالشريك التى تشع بالرومانسية تعتبر مثاله هذه الفترة

الصعيد الصحى

> عليك أن تهتم بحالتك الصحية بقدر كبير، لا تتردد فى زيارة طبيب مختص وذلك بعد معاناتك الفترة الماضية من الآلام بالظهر والعمود الفقرى

توقعات علماء الأبراج

> كل التوقعات تؤكد أنها فترة مثالية بالنسبة لمواليد هذا البرج.. فإذا فى خطتك بدأ دراسة جديدة لا تتردد فى ذلك هذه الأيام.