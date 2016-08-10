حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10/8/2016

الصعيد المهمنى

> يشهد الكثير من التغيرات خلال تلك الفترة وذلك بسبب تصيد البعض لك عدد من الأخطاء، حاول ان تكون اكثر حكمة وتعمل على الخروج من هذا المأزق .

الصعيد العاطفى

> تقابل شخص قد يغير المثير من التفاصيل الخاصة بحياتك العاطفية.. لا تأخذ خطوات إيجابية إلا بعد تفكير جيد .

الصعيد الصحى

> أصبحت مصابا بالوسواس القهرى.. عليك أن تبتعد عن التفكير فى التفاصيل حتى لا تتفاقم حالتك.

توقعات علماء الفلك

> يتوقع علماء الفلك أن الأجواء المحيطة بك والتى تحمل الطاقة السلبية سنتنهى خلال هذه الفترة.