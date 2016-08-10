برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 10/8/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى

> أنت غير قادر على تخطى كل الأزمات التى تمر بها حاليًا فى العمل، لديك ما يسمح لك بأن تدير أمورك بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن لا تكون أكثر حكمة من الفترة الماضية بالرغم من أنك اكتسبت خبرات كثيرة.



>برج الحوت على الصعيد العاطفى

> القلق هو المسيطر عليك فى هذه الفترة، وعلى الرغم من أن الحبيب قدم لك كل الضمانات التى تجعل علاقتكما هى الأفضل إلا أنك بطبعك تبحث عن أى مخاوف لتتلف عليك صفو حياتك العاطفية، عليك أن تتخلص من كل هذه الأوهام تستمتع بالحياة دون وساوس



>على الصعيد الصحى

> إذا كنت من محبى التدخين عليك أن تتوقف الآن عن هذه العادة السيئة بسبب أن هذا سيكون لها تأثير سلبى على صحتك بشكل عام، كذلك يفضل أن تحصل على قسط كافِ من النوم، لأن مشكلاتك الصحية ستتراكم بهذا الشكل.



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى علاقتك بالحبيب، على الرغم من وجود بعض التوترات المتعلقة بالعائلة والوساوس التى تجعل منك شخص دائم البحث عن مشكلات وهمية، إلا أنك دائما قادر على حل كل هذه الخلافات البسيطة

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