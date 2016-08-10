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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/8/2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/8/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/8/2016

برج القوس على الصعيد المهنى ..
> ربما تشعر بالتقصير من جانب العمل فى هذه الفترة، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذا سيمر بهدوء، وقت أن تعود للعمل بشكل طبيعى، لا تحاول تأنيب نفسك أكثر من ذلك، كما أن أوضاعك بشكل عام مستقرة


>برج القوس على الصعيد العاطفى
> علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً أنكما حريصان على التواصل مع بعضكما البعض بطريقة أكثر ذكاء عما سبق، كذلك يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بكما حتى لا تدع فرصة لأحد لانتقادكما، حتى لا تتعرض علاقتكما لأى أزمة.


>على الصعيد الصحى
> أوضاعك الصحية غير مستقرة، حاول التواصل مع الطبيب الخاص بك فى أسرع وقت ممكن، حتى لا تشعر بأى مشكلات متراكمة بسبب الإهمال، كذلك عليك أن تكون أكثر هدوءاً لأن العصبية تؤثر على صحتك سلباً


>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
> على الرغم من أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأوضاع المادية الخاصة بك ستتحسن كثيراً، كما أنك ستشعر أكثر بالراحة، غن تابعت مع الطبيب فستجد أوضاعك الصحية ستتحسن ومن ثم أوضاعك المهنية.

 

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مصر 365

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