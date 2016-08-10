حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 10/8/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..

> أنت اليوم غير قادر على تحقيق المزيد من النجاحات، كما أنه اليوم غير مناسب للتركيز على هذه المهام التى كانت تتطلب منك العمل بشكل جيد، كما أن هناك وقت لتحقيق ما يريده مديرك منك، وهو ما سيكون له تأثير جيد على علاقتك به فلا تأجل العمل.



>برج الأسد على الصعيد العاطفى

> شريكك قادر على التفاهم معك، الاستماع إليه هو الحل الأمثل للتخلص من كل الأزمات التى نشأت بينكما فى الفترة الأخيرة، عليك كذلك أن تتعامل معه بطريقة أكثر احتراما من ذلك، فهو يرى أنك لا تهتم بعمله ولا بكل التفاصيل الخاصة به،تعامل بمرونة ودون ان ترتكب أخطاء جديدة.



>على الصعيد الصحى

> أوضاعك الصحية هى الأفضل الآن بالنسبة لما سبق، كما أنه من الممكن أن يكون لهذا تأثير فى الأيام المقبلة، حاول أن تتخلص من كافة الضغوط التى تتعرض لها، كما أنه من المتوقع أن تشعر ببعض الضغوط بسبب عدم حصولك على إجازة طويلة خلال الأيام المقبلة



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل، فقط عليك التخلص من العصبية الزائدة واتخاذ القرارات بانفعالية، خصوصاً أن الوضع لم يعد يسمح لك بمزيد التأخير، حاول ان تتعامل مع الوضع الجديد بقبول ورضا