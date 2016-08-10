برج العقرب الأربعاء 10/8/2016

الصعيد المهنى
> توترات عده قد تلحق بالصعيد المهنى فبالضرورة أن تكثف مجهودك لتستعيد مكانتك .
الصعيد العاطفي
> يسير بخطى جيدة لمواليد هذا البرج .. وللحفاظ على العلاقة بعيدة عن الملل اقترح على شريكك حضور احدى الحفلات الصاخبة معًا للخروج من هذه الأجواء .
الصعيد الصحي
> مازلت شخص مهمل فى صحتك.. كن حذر ولا تتناول العقاقير الطبية بدون استشارة طبيب
توقعات علماء الفلك
> إن حياتك العائلية يتسرب إليها سلسلة طويلة من المشاكل يصعب عليك أن تجد لها حلول.. كن حاسمًا واعلم أن قراراتك قد تغير الكثير فى حياتك للأفضل .