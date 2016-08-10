برج الثور حظك اليوم الأربعاء 10/8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> مزيد من التقدمات سيشعر بها هذا البرج، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلكم، لأن الحياة العملية والوظيفية ستكون أفضل وحتى بعض المشاكل التى واجهت هذا البرج طوال الفترات السابقة لم تعد متاحة وكل الأمور ستعود للأفضل.



>على الصعيد العاطفي:

> يجب أن يتوقفوا عن محاولة تجديد علاقتهم العاطفية فى هذه الأيام لأنها ستكون محاولات فاشلة، فيجب ان نتوقف قليلاً حتى لا نخطئ ونضع أنفسنا فى هدنة ولا نحاول الدخول فى أى علاقة اخرى حتى لا نعود ونصطدم بالواقع.



>برج الثور على الصعيد الصحي:

> يجب أن تعود إلى ممارسة الرياضة حتى توقف بعض المشاكل الصحية الناتجة عن عدم الحركة وتنشيط الجسم بشكل سليم.



>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> بعيداً عن أى مشاكل من الممكن أن تمر بها هناك بعض من أشعة النور التى بإمكانها أن تغير من مجرى حياتك لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءاً حتى تواجه أى مشاكل قد تقع فى طريقك.