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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 10/8/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 10/8/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 10/8/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
> خطوات كثيرة تقف بينك وبين تحقيق حلمك فى العمل، لذلك يجب ان تكون اكثر حرصاً على مستقبلك، وأن تحاول عبور هذه الخطوات حتى لا تقف محلك سر ولا تتحرك خطوة واحدة من مكانك.


>على الصعيد العاطفي:
> لا تقدم المزيد من التنازلات فى حياتك العاطفية، خاصة إذا لاحظت أن حبيبك لا يقدم لك المقابل، فحاول أن تتوقف كثيراً مع نفسك وتعيد حساباتك حتى لا تشعر بأن تضحيتك بدون أى مقابل يذكر .


> برج الجدى على الصعيد الصحي:
> الصداع والقولون وبعض الامراض العصبية ستصاحبك فى هذه المرحلة، نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءاً حتى تحافظ على صحتك.


>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

مزيد من النجاح والتقدم سيحققه ابناء هذا البرج لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذراً ولا يضعوا أنفسهم فى مهب الريح ويتجنبوا المشاكل فى حياتهم العملية على قدر الإمكان.

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مصر 365

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