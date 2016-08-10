برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 10/8/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

> كن حذراً فالأمور لم تعود على ما كانت عليه فى مجال العمل، فالمشاكل ستحاصرك بسبب اهمالك لعملك واستهانتك به، لذلك لا تحاول الدخول فى نقاشات مع مديرك فى العمل لأنك ستكون ليس على حق.



>على الصعيد العاطفي:

> على الرغم من الحالة العاطفية التى شاهدها ابناء هذا البرج فى الفترات السابقة، إلا أنك ستشعر وكأن الدنيا تضيق من حولك بسبب بعض المشاكل التى سببها الأول الغيرة والشك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

> للأسف بعض الأزمات الصحية ستهاجمك نتيجة لعدم التزامك بتعليمات الطبيب لذلك حاول أن تكون أكثر التزاماً وحرصاً على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

> هذه الأيام لم تكون فى صالحك لذلك يجب أن تكون حذراً ويجب ان تهذب من طريقتك حتى لا تقع فى مشاكل كبرى.