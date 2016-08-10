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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/8/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/8/2016 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/8/2016

الحمل على الصعيد المهني:
> ابتعد تماماً عن الثرثرة فى مجال عملك لأنها ستكون من أكثر السلوكيات التى تضعك فى مشاكل أنت فى غنى عنها، فالحديث فى العمل لا يعنى أى شىء سواء المشاكل.


>على الصعيد العاطفي:
> هناك بعض العوائق والمشاكل التى ستضعك فى مشكلة مع حبيبك أهمها عدم الاهتمام والإهمال، فهذه الصفات من اهم صفات البرج والتى ستضعه فى مشاكل مع شريكه فى الحياة لا نهاية لها.


>برج الحمل على الصعيد الصحي:
> الضغط النفسى الذى يعيشه ابناء هذه البرج بسبب العمل سيكون له أثر سلبى على حالتهم الصحية لذلك يجب أن يكونوا حريصين ويلتزموا بتعليمات الطبيب.


>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
> يجب ألا يستسلموا إلى المشاكل فى العمل أو المشاكل العاطفية، لأن هذا الاستسلام من الممكن أن يؤدى بهم إلى تراجع حالتهم الصحية.
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مصر 365

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