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غضب بين أهالى "الحناوى" بالزقازيق بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 14 ساعة

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غضب بين أهالى "الحناوى" بالزقازيق بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 14 ساعة غضب بين أهالى "الحناوى" بالزقازيق بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 14 ساعة
الشرقية- فتحية الديب

حالة من الغضب والاستياء بين أهالى منطقة الحناوى التابعة لحى أول الزقازيق فى محافظة الشرقية، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة بالكامل طيلة 14 ساعة متواصلة.


> وقال عدد من أهالى المنطقة أن التيار الكهربائى انقطع عن المنطقة فى الساعات المتأخرة من مساء أمس الاثنين، واستمر طيلة 14 ساعة متواصلة حتى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب أعطال المحول الكهربائى المغذى للمنطقة.

وأكد الأهالى أنهم يعانون من تلك المشكلة منذ ما يقرب من 10 أيام شهدت قطع الكهرباء بصفة مستمرة وبشكل يومى ولفترات طويلة، وقد لجأ بعضهم إلى الاتصال بشرطة النجدة للتدخل وحل المشكلة بعد أن تعذر عليهم التوصل لحل مع أرقام الأعطال.


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