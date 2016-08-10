بالأسماء.. مدير أمن الغربية يعتمد حركة التنقلات بالمديرية

اعتمد اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية اختيار اللواءات مساعديه، حيث تم اختيار اللواء إبراهيم عوض حكمدار لأمن الغربية واللواء أشرف درويش مساعد المدير لفرقة المحلة وسمنود، واللواء نصر الله سكر لفرقة زفتى والسنطة، واللواء ناصر عطية لفرقة كفر الزيات وبسيون واللواء إبراهيم خليل مساعد المدير للوحدات واللواء حاتم عبد الله مساعد المدير للأمن العام واللواء أسامة فرحات مساعد المدير للوحدات المتخصصة.

واللواء زكريا عباس حكمدار المحلة وسمنود واللواء عامر إبراهيم الدسوقى مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حسام رأفت مدير إدارة قوات الأمن واللواء طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية واللواء طارق أبو الدهب مدير إدارة المرور، كما تم نقل العميد احمد عبد الوهاب لشرطة المسطحات المائية والعميد إيهاب طلعت مأمور قسم أول طنطا.

وكان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد اعتمدت حركة التنقلات الداخلية للضباط وجاء فيها نقل العميد طارق داود مأمور مركز المحلة لمركز شرطة زفتى والعميد علاء الغرباوى من مأمور قسم ثان المحلة لمأمور مركز المحلة والعميد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة لمأمور قسم ثالث المحلة والعميد أشرف عمارة من قسم ثالث المحلة لقسم ثان المحلة والإبقاء على العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة فى منصبه، كما تم نقل العقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا إلى مركز كفر الزيات والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا لمركز شرطة طنطا والإبقاء على العقيد محمد كشك مأمور لمركز بسيون كما تم نقل العميد احمد مبروك رئيس قسم مباحث الأموال العامة لمأمور مركز السنطة ونقل العقيد مجدى عوض مفتش الإدارة المركزية بطنطا لقسم مباحث الأموال العامة، والعميد ناجى العيسوى مفتشا للمنطقة المركزية بطنطا.

والنقيب أيمن الشاذلى معاون مباحث ثان طنطا لرئيس وحده مباحث تموين زفتى والسنطه ونقل الرائد محمد العيسوى من فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون لرئيس مباحث مركز بسيون ونقل الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث بسيون لرئيس مباحث السنطه، ونقل الرائد أحمد العليمى رئيس مباحث قسم زفتى لفرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، ونقل الرائد محمود غرابة رئيس مباحث السنطة لفرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد أحمد عبدالستار معاون مباحث مركز طنطا لقسم السيارات.

ونقل النقيب محمد الغول من وحدة مباحث أول طنطا لفرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، كما تم نقل النقيب محمد عمار من وحدة مباحث قسم أول المحلة لمعاون اول مباحث قسم اول طنطا، وتجديد الثقة فى النقباء محمد أسامة وحسام قطامش بوحدة مباحث السنطة،كما شملت الحركة الإبقاء على رؤساء مباحث أول وثان وثالث المحلة وأول وثان طنطا ومركز قطور.