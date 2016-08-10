بالفيديو – ' الملكي لا يستسلم ' .. ريال مدريد بطلا للسوبر الأوروبي في الوقت القاتل

كان ريال مدريد في طريقه للهزيمة أمام إشبيلية في السوبر الأوروبي ولكن هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أنقذه وآخر في الدقيقة 119 جعله يظفر باللقب.

وتوج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين بعد امتداد المباراة للوقت الإضافي عقب التعادل بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب ليركندال بالنرويج.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في تاريخ ريال مدريد بعد عامي 2002 و2014 وكان آخر لقب بالتحديد على حساب إشبيلية أيضا، ليتساوى الفريق الملكي بذلك مع ليفربول صاحب الثلاث بطولات.

ويفصل ريال مدريد عن برشلونة وميلان أصحاب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة لقبين.

بينما تعد هذه هي المرة الرابعة التي يفشل فيها إشبيلية في الظفر بلقب السوبر الأوروبي بشكل عام والثالثة على التوالي أمام الأندية الإسبانية.

فقد سقط إشبيلية في 2014 ضد ريال مدريد والموسم الماضي أمام برشلونة ثم هُزم مجددا أمام اللوس بلانكوس.

افتتح ريال مدريد أهداف المباراة عن طريق ماركو أسينسيو بتسديدة يسارية صاروخية رائعة من أمام منطقة جزاء إشبيلية في الدقيقة 21.

وقلص فرانكو فاسكيز النتيجة لصالح الفريق الأندلسي في الدقيقة 41 بتسديدة يسارية أيضا من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد.

وفي الدقيقة 72 سجل يفين كونوبليانكا هدف انتصار الفريق الأندلسي من ركلة جزاء بعدما قام سيرجيو راموس بعرقلة فيتولو.

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز إشبيلية انشقت أرضية الملعب عن راموس الذي أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع برأسية.

وسجل راموس هدفا جديدا في الدقيقة 99 لكن تم إلغائه بداعي وجود خطأ على المدافع الإسباني.

وفي الدقيقة 119 انطلق داني كارفاخال بالكرة وتوغل داخل منطقة جزاء الفريق الأندلسي وسدد بيمناه هدف انتصار الفريق الملكي والتتويج بالسوبر الأوروبي الثالث في تاريخ ريال مدريد.

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