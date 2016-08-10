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أحذية الباليه تلهم المصممين لهذا الموسم 

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الثلاثاء 09-08-2016 11:03

لاقت الأحذية المسطحة إقبالاً كبيراً من محبات الموضة في الفترة الأخيرة، ما جعل المصممين يقدمون تصاميم متنوعة مختلفة لها، وقد استوحى عديد منهم تصاميمهم الأنيقة من أحذية الباليه الناعمة.

تضفي هذه التصاميم لمسة نعومة ورومانسية على إطلالتك، وإن جاءت بتصاميم جريئة وعصرية، فقد قدمت ماركة ميو ميو Miu Miu أشهر التصاميم لهذا الصيف بحذاء مسطح من الساتان اللماع مع شريط أنيق باللون الأسود أو المربعات باللونين الأبيض والأسود، كما ظهرت هذه الأحذية في عديد من عروض الصيف منها عرض ديور Dior، وبرادا Prada, ولانفين Lanvin التي قدمت حذاءً مريحاً بتصميم عملي بسيط.

ولم يقتصر إلهام أحذية الباليه على الأحذية المسطحة، بل تعداها إلى الكعب العالي كما ظهر في عروض الأزياء المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ماركة التوزارا Altuzarra، ورالف لورين Ralph Lauren. ابحثي عن الأحذية الأنيقة برباط يلف حول الكاحل ليعطيك مظهر أحذية الباليه الرومانسي الأنيق لتتألقي بها هذا الموسم.

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سيدتي