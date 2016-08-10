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القنصل التركي بجدة: قبضنا على 4 موظفين بسفارتنا موالين للانقلاب

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القنصل التركي بجدة: قبضنا على 4 موظفين بسفارتنا موالين للانقلاب القنصل التركي بجدة: قبضنا على 4 موظفين بسفارتنا موالين للانقلاب

القنصل التركي في جدة

كشف القنصل التركي في جدة  فكرت أوزر، أن السلطات التركية استدعت وضبطت أربعة موظفين بالسفارة التركية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، بسبب ولائهم ودعمهم للجهات التي حاولت القيام بانقلاب على السلطة خلال الفترة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال أوزر، إن وزارة الخارجية كانت لديها بعض المعلومات عن موظفين بالسفارة والقنصلية موالين للجماعة التي حاولت الانقلاب على السلطة، واستدعتهم ومن ثم قبضت عليهم، حيث بلغ عددهم من السفارة والقنصلية أربعة أشخاص.

وأوضح القنصل التركي خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، في القنصلية العامة بجدة، غرب ، أن جميع مؤسسات وقطاعات الدولة في تركيا عادت إلى العمل بشكل انسيابي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن شؤون الديانة في تركيا توصلت في اليومين الماضيين خلال اجتماعها إلى بطلان الأعمال التي يقوم بها فتح الله غولن، المتهم بتدبير حادثة محاولة الانقلاب، واعتباره من الخوارج.

وأشار أوزر إلى أن الانقلابيين كانوا أعدوا قائمة بأسماء جميع موظفي الدولة الذين يزعمون تنصيبهم في الوظائف بعد نجاح الانقلاب وهو الأمر الذي لم يتحقق، مما ساعد الجهات الرسمية في ضبط هؤلاء الأشخاص وبدأ التحقيق معهم تمهيداً لتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.

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أونا

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