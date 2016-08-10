أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 أطعمة مذهلة تؤخر ظهور علامات الشيخوخة

Google+ Print
3 أطعمة مذهلة تؤخر ظهور علامات الشيخوخة 3 أطعمة مذهلة تؤخر ظهور علامات الشيخوخة
كتب بيتر ابراهيم

تناول الطعام بشكل جيد ليس له تأثير على محيط الخصر وتعزيز الجهاز المناعى فقط، لكنه يوفر بعض الفوائد الخاصة، مثل تجانس التجاعيد، وإعطاء الشعر لمعانا براقاً وإظهار البشرة نضرة وحيوية.

 

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodstar”، النقاب عن 3 أطعمة تجعلك تبدو أصغر سناً، وتلعب دورا مهما فى وقف ظهور الشيخوخة المرتبطة بالتقدم فى العمر، وتشمل:

 

1-  البطيخ

البطيخ من الأطعمة المهمة التى تحتوى على الليكوبين، هذا المركب المضاد للأكسدة يعطى البطيخ والطماطم (البندورة) اللون الأحمر ويساعد على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

 

ويعتقد الباحثون أن البطيخ يحتوى على كمية مرتفعة من الليكوبين، هذا هو ما يعادل حماية “SPF 3” ، حيث يمكن استخدام ذلك لتعزيز (وليس استبدال) الجرعة اليومية من كريمات الحماية من أشعة الشمس.

 

2-  الرمان 

هذه الفاكهة مليئة بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين C، التى تمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد وجفاف الجلد. وقد وجدت الدراسة التى نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول نسبة مرتفعة من فيتامين C يقلل من احتمال الإصابة بالجفاف والتجاعيد لدى النساء فى منتصف العمر.

 

وأوضح الباحثون أن هذه الفاكهة ترسانة من المواد المضادة للأسدة، حيث تحتوى على: مادة الانثوسيانين (التى تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، وإعطاء البشرة مظهرا أكثر ثباتا) وحمض يلاغيتش (مادة كيميائية طبيعية تقلل الالتهابات الناجمة عن أضرار الأشعة فوق البنفسجية).

 

3-  التوت

تعتبر فاكهة التوت من الفواكه التى تعزز الإشراق، حيث تحتوى على الهيدروكينون الذى يعمل على تفتيح البشرة، كما تحتوى على الفيتامينات C و E (اثنين من مضادات الأكسدة التى تعمل جنبا إلى جنب على تفتيح البشرة، محاربة التجاعيد).

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365