3 أطعمة مذهلة تؤخر ظهور علامات الشيخوخة

تناول الطعام بشكل جيد ليس له تأثير على محيط الخصر وتعزيز الجهاز المناعى فقط، لكنه يوفر بعض الفوائد الخاصة، مثل تجانس التجاعيد، وإعطاء الشعر لمعانا براقاً وإظهار البشرة نضرة وحيوية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodstar”، النقاب عن 3 أطعمة تجعلك تبدو أصغر سناً، وتلعب دورا مهما فى وقف ظهور الشيخوخة المرتبطة بالتقدم فى العمر، وتشمل:

1- البطيخ

البطيخ من الأطعمة المهمة التى تحتوى على الليكوبين، هذا المركب المضاد للأكسدة يعطى البطيخ والطماطم (البندورة) اللون الأحمر ويساعد على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ويعتقد الباحثون أن البطيخ يحتوى على كمية مرتفعة من الليكوبين، هذا هو ما يعادل حماية “SPF 3” ، حيث يمكن استخدام ذلك لتعزيز (وليس استبدال) الجرعة اليومية من كريمات الحماية من أشعة الشمس.

2- الرمان

هذه الفاكهة مليئة بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين C، التى تمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد وجفاف الجلد. وقد وجدت الدراسة التى نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول نسبة مرتفعة من فيتامين C يقلل من احتمال الإصابة بالجفاف والتجاعيد لدى النساء فى منتصف العمر.

وأوضح الباحثون أن هذه الفاكهة ترسانة من المواد المضادة للأسدة، حيث تحتوى على: مادة الانثوسيانين (التى تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، وإعطاء البشرة مظهرا أكثر ثباتا) وحمض يلاغيتش (مادة كيميائية طبيعية تقلل الالتهابات الناجمة عن أضرار الأشعة فوق البنفسجية).

3- التوت

تعتبر فاكهة التوت من الفواكه التى تعزز الإشراق، حيث تحتوى على الهيدروكينون الذى يعمل على تفتيح البشرة، كما تحتوى على الفيتامينات C و E (اثنين من مضادات الأكسدة التى تعمل جنبا إلى جنب على تفتيح البشرة، محاربة التجاعيد).