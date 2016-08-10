مقتل 25 إرهابيا من «داعش» نتيجة قصف جوي عراقي بقطاع عمليات نينوي

لقي 25 إرهابيا – بينهم قيادات في تنظيم “داعش” – مصرعهم، اليوم الثلاثاء نتيجة قصف طيران القوة الجوية العراقية لمقر اجتماع للتنظيم وموقع للتفخيخ في قطاع عمليات نينوي شمال غربي العراق، بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب.

وذكر مصدر مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب‬، أنه تم تنفيذ غارتين للقوة الجوية العراقي، الأولي أسفرت عن مقتل ثلاث قيادات بالتنظيم هم (أبو مقداد الشامي، وأبو ممدوح الجنابي، وأبو رؤوف الربيعي) وتسعة من أفراد حمايتهم وثلاثة يحملون جنسيات عربية خلال اجتماع لهم بالساحل الأيسر من الموصل مركز محافظة نينوي.

وأشار المصدر إلى أن طيران القوة الجوية‬ قام بتفجير أكبر معمل تفخيخ في قطاع عمليات نينوى، وقتل ثلاثة من قيادات داعش يحملون جنسيات عربية إلى جانب سبعة شيشانيين.

على صعيد آخر ، انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم، قرب نقطة للجيش بمنطقة عرب جبور جنوبي العاصمة (بغداد)، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجراح نقلا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ونقل جثة الشهيد إلى دائرة الطب العدلي.

أ ش أ